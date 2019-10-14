В Оренбурге назвали лауреатов региональной литературной премии

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В Оренбурге стали известны лауреаты региональной литературной премии имени Петра Рычкова, сообщает RIA56.
В Оренбурге назвали лауреатов региональной литературной премии
  • Pixabay

В этом году было представлено 35 работ. Лучшим дебютом назвали книгу Дарьи Прилепиной «Запутался в рубашке».

Приз за лучшую поэтическую книгу получила Надежда Кондакова, а награду за художественно-документальное произведение — архитектор Станислав Смирнов.

Лауреатом в номинации «Художественное произведение» стала повесть «Изба-читальня» Натальи Лесцовой.

Премия имени Рычкова проводится в области уже 14 лет.

Ранее Nation News сообщал о проекте «Летние чтения» в Санкт-Петербурге.

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