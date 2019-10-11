В парке «Зарядье» установят инсталляцию, посвящённую проблемам климата

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В рамках фестиваля Nauka 0+ в парке «Зарядье» установят инсталляцию, посвящённую проблемам климата, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Фонда инфраструктурных и образовательных программ.
В парке «Зарядье» установят инсталляцию, посвящённую проблемам климата
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Так, например, веловетрогенератор призван показать, что каждый человек способен повлиять на уровень выбросов оксида углерода, если пересядет с личного автомобиля на городской транспорт.

Уточняется, что поучаствовать в акции CO2 Killers можно 12 и 13 октября с 11:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что всероссийский фестиваль Nauka 0+ проходит с 11 по 13 октября в Москве.

В июне НСН сообщала, что парк принял более 19 млн посетителей с момента открытия в сентябре 2017 года.

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