Российский сериал вошёл в конкурс Международного кинофестиваля в Женеве

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Сериал «Идентификация» режиссёра Владлены Санду вошёл в основную программу 25-го Международного кинофестиваля в Женеве (GIFF).
Российский сериал вошёл в конкурс Международного кинофестиваля в Женеве
  • Pixabay

В одном конкурсе с российским проектом выступают ещё девять лент. Среди них триллер Les Sauvages участницы Каннского фестиваля Ребекки Злотовски и драма «Нехама» от израильского сценариста Решефа Леви («Авторитет», «Затерянные острова»).

Премьера «Идентификации» прошла в рамках основного конкурса международного фестиваля Series Mania во Франции весной. Тогда же сериал показали на 41-м Московском международном кинофестивале.

По сюжету девушка Лера становится подозреваемой в убийстве члена диаспоры эмигрантов-мусульман из Киргизии. Согласно задумке создателей сериала, зрители до последнего эпизода не узнают, какое в действительности отношение героиня имеет к произошедшему.

Роли в сериале исполнили Лена Тронина, Анвар Осмоналиев, Полина Кутепова, Никита Кукушкин, Роман Васильев, Олег Васильков и другие. В числе продюсеров проекта — Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк. Производством занималась PREMIER Studios.

Ожидается, что «Идентификация» выйдет на российской ОТТ-платформе PREMIER.

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