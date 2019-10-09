В Москве открылась выставка «Ювелирное мастерство. Традиции и современность»

В «Новом Манеже» открылась выставка «Ювелирное мастерство. Традиции и современность». Она продлится до 20 октября, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал выставочного пространства.

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Предметы ювелирного и декоративно-прикладного искусства экспонируют при поддержке Гохрана и правительства столицы с участием ассоциации «Гильдия ювелиров России». Выставка посвящена развитию российского ювелирного дела с XVIII до XXI века. Представлено более 220 изделий из собрания Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней. Среди них — изделия фирм Фаберже, Овчинникова, Хлебникова. Ранее интернет-издание «Утро.ру» сообщало, что выставка молодых российских художников откроется 12 октября в Музее актуального реализма Тольятти.