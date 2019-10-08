Выставку «Город: детали» в Москве посетили более 11 тысяч человек за три дня

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Международную выставку дизайн-решений для современных мегаполисов «Город: детали» в Москве посетили более 11 тыс. человек за три дня, сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Общая продолжительность интерактивных программ превысила 150 часов.

Экспозиция проходила с 3 по 5 октября на ВДНХ. Её площадь составила 15 тыс. кв. м.

Посетители могли увидеть перспективные проекты скверов, спортивных площадок, функциональных городских арт-объектов, малых архитектурных форм. Свои проекты представили ведущие отечественные и иностранные компании.

«Экспозиция создавалась вместе со специалистами из 11 стран — урбанистами, дизайнерами, архитекторами, которые презентовали здесь свои проекты. Это не та выставка, где ничего нельзя трогать — только смотреть. Наоборот, тестировать можно было всё, а как по-другому оценить проект?» — отметила Сергунина.

Ранее НСН сообщала, что программа включала экспресс-экскурсии, мастер-классы, игры, концерты, кинопоказы.

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