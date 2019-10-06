В МЧС предупредили о мокром снеге в Москве 6 октября
«По прогнозам синоптиков, с 08:00 мск с сохранением до 21:00 местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке области местами сильного, в отдельных районах области — отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении ведомства.
Населению рекомендуют соблюдать осторожность. Во время сильного ветра нежелательно парковать личные автомобили возле деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.
Также спасатели не советуют укрываться от дождя под деревьями.
Ранее Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности 6 октября в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра, который местами может достигать 17 м/с.