В Москве открылся международный фестиваль театров кукол

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В Москве состоялось торжественное открытие Х Международного фестиваля театров кукол имени Сергея Образцова.
В Москве открылся международный фестиваль театров кукол
  • РИА Новости

Начало мероприятия ознаменовал торжественный автобусный парад, в ходе которого по Садовому кольцу проехали куклы из разных уголков мира.

Участие в мероприятии принимают 15 театров из 11 стран БРИКС, Европы, Африки и Северной Америки. 

Так, в субботу в театре им. Образцова представили спектакль «Остров сокровищ» из Бразилии, а в воскресенье зрителям покажут постановки «Когда суша станет водой» (Индия) и «О сне, что был моей жизнью» (Франция).

Фестиваль продлится с 5 по 20 октября.

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