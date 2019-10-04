В музее-заповеднике «Царское село» планируют отреставрировать пять комнат Екатерины II

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Государственный музей-заповедник «Царское село» планирует отреставрировать пять комнат Екатерины II, расположенных в Зубовском флигеле Екатерининского дворца, передаёт kp.ru.

«От победителя конкурса потребуется точно воссоздать декоративное убранство пяти личных комнат Екатерины II. Это опочивальня, серебряный и зеркальный кабинеты, купольный зал, табакерка», — отмечается в сообщении на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 22 октября. Принять участие могут субъекты малого и среднего предпринимательства.

Как рассказали сотрудники музея, декоративная отделка всех комнат была полностью уничтожена в Великую Отечественную войну.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.

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