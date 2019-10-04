В Ижевске открыли мемориальную доску в честь композитора Корепанова-Камского

В Ижевске состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь композитора Геннадия Корепанова-Камского, сообщает ИА «Удмуртия».

Мероприятие посетили министр культуры региона Владимир Соловьёв, внучка музыканта Дарья Корепанова-Камская, заслуженные работники культуры, ученики республиканского музыкального колледжа и представители СМИ.

Доску разместили на фасаде колледжа. В этом учреждении композитор работал директором с 1971 по 1976 год.

«Он жив. Он среди нас. Его песни востребованы. Его произведения исполняются», — отметил Соловьёв.

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