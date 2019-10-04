Число мероприятий в летний сезон в парках Москвы превысило 8,5 тысячи
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Например, состоялось 2 тыс. концертов, 1,9 тыс. лекций, 950 кинопоказов, 370 уличных выступлений, 235 фотовыставок.
«В тёплое время года парки традиционно становятся точками притяжения для горожан и основными площадками для проведения уличных мероприятий. Лето 2019 года не стало исключением: жители столицы практически ежедневно принимали участие в образовательных, спортивных и развлекательных мероприятиях на свежем воздухе», — заявил глава объединённой дирекции «Мосгорпарк» Вячеслав Дунаев.
Сезон продолжался с 1 мая по 30 сентября. Жители и гости города посетили центральные и районные парки около 91 млн раз, передаёт портал мэра и правительства.
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