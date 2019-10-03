Эксперт оценил процесс таяния вечной мерзлоты

Профессор Центра междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды РАН Геннадий Менжулин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил процесс таяния вечной мерзлоты.

«На многолетней мерзлоте стоят дома, железные дороги, проложены газопроводы. Если она начнёт таять, всё будет плохо», — рассказал он.

Как отметил эксперт, многолетняя мерзлота хранит запасы полезных ископаемых, но, когда почва станет другой, добывать их станет сложнее.

По его словам, процесс таяния не инициируется сам по себе — причиной является негативное воздействие на Землю.

Ранее директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин в беседе с URA.RU оценил риски таяния вечной мерзлоты на территории России.