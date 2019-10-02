Дни узбекского кино пройдут в Казани с 3 по 5 октября
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Показы бесплатные. Ленты представят советский и узбекский актёр, заслуженный артист Узбекистана Раджаб Адашев и актриса Феруза Саидова.
Программа включает восемь документальных, художественных, исторических, детских и социально-бытовых картин. В частности, это «Горячая лепёшка» Умида Хамдамова, «Самарканд — жемчужина Древнего Востока» Джасура Исхакова и «За чертой спокойствия» Бахриддина Айназарова.
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