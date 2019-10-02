Дни узбекского кино пройдут в Казани с 3 по 5 октября

Дни узбекского кино состоятся в Казани 3—5 октября, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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Показы бесплатные. Ленты представят советский и узбекский актёр, заслуженный артист Узбекистана Раджаб Адашев и актриса Феруза Саидова. Программа включает восемь документальных, художественных, исторических, детских и социально-бытовых картин. В частности, это «Горячая лепёшка» Умида Хамдамова, «Самарканд — жемчужина Древнего Востока» Джасура Исхакова и «За чертой спокойствия» Бахриддина Айназарова. Ранее Пятый канал сообщал о фестивале «Баренц Экологический Фильм».