Дни узбекского кино пройдут в Казани с 3 по 5 октября

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Дни узбекского кино состоятся в Казани 3—5 октября, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Дни узбекского кино пройдут в Казани с 3 по 5 октября
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Показы бесплатные. Ленты представят советский и узбекский актёр, заслуженный артист Узбекистана Раджаб Адашев и актриса Феруза Саидова.

Программа включает восемь документальных, художественных, исторических, детских и социально-бытовых картин. В частности, это «Горячая лепёшка» Умида Хамдамова, «Самарканд — жемчужина Древнего Востока» Джасура Исхакова и «За чертой спокойствия» Бахриддина Айназарова.

Ранее Пятый канал сообщал о фестивале «Баренц Экологический Фильм».

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