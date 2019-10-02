Власти Москвы рассказали подробности о фестивале «Золотая осень»

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал подробности о фестивале «Золотая осень», который будет проходить с 4 по 13 октября.

«Как и прежде, «Золотая осень» порадует гостей вкусными фермерскими продуктами из большинства регионов нашей страны, оригинальными сезонными блюдами и развлекательной программой: концертами, лекциями, мастер-классами, экскурсиями, спортивными играми и многим другим», — заявил он.

По его словам, самая масштабная площадка откроется на Красной площади.

Как отметил Немерюк, на 10 окружных площадках представят историческую программу. Например, на Святоозёрской улице можно будет увидеть поселение дьяковцев, а на Городецкой улице устроят балы-маскарады в стиле европейского средневековья.

Также стало известно, что более 25 сельскохозяйственных предприятий Севастополя примут участие в выставке «Золотая осень» на ВДНХ, которая состоится 9 — 12 октября. Об этом информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Среди участников — виноградарско-садоводческие агрохозяйства, предприятия виноделия, рыбохозяйственной отрасли и марикультуры.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля «Золотая осень» в Москве планируется организовать более 30 экскурсий.