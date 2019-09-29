Оставшихся в «китовой тюрьме» белух отучают от людей перед выпуском на волю

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Белух, оставшихся в «китовой тюрьме» в Приморском крае, отучают от людей перед выпуском на волю, сообщает ФАН со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Оставшихся в «китовой тюрьме» белух отучают от людей перед выпуском на волю
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Одно из основных мероприятий по реадаптации заключалось в отучении животных от человека», — заявили специалисты.

По их словам, режим кормления изменили на случайный, а рыбу давали через специальную трубу, чтобы белуха искала её внизу и не поднимала голову в поисках человека с кормом.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал сроки освобождения оставшихся белух из «китовой тюрьмы».

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