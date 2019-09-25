Фёдор Добронравов рассказал о своём творческом вечере
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- РИА Новости
«Я так долго к этому шёл и так боялся. Для меня само название «творческий вечер» ответственно. Но было много просьб его устроить. Это и склонило меня к положительному решению», — заявил он.
По словам Добронравова, он отказался от стандартного формата, основой которого являются поэзия и музыка, и предпочёл демократическую обстановку, когда зрители задают вопросы, а артист отвечает.
Как отметил актёр, песни тоже будут.
«Многие, правда, не верят, что я пою сам. Признаюсь, своего пения я тоже стесняюсь и не считаю себя певцом. Пою для себя, для родственников», — добавил Добронравов.
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