Фёдор Добронравов рассказал о своём творческом вечере

Актёр Фёдор Добронравов в беседе с газетой «Известия» рассказал о своём творческом вечере, который пройдёт 26 сентября в Москве.

«Я так долго к этому шёл и так боялся. Для меня само название «творческий вечер» ответственно. Но было много просьб его устроить. Это и склонило меня к положительному решению», — заявил он.

По словам Добронравова, он отказался от стандартного формата, основой которого являются поэзия и музыка, и предпочёл демократическую обстановку, когда зрители задают вопросы, а артист отвечает.

Как отметил актёр, песни тоже будут.

«Многие, правда, не верят, что я пою сам. Признаюсь, своего пения я тоже стесняюсь и не считаю себя певцом. Пою для себя, для родственников», — добавил Добронравов.

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