В Ленобласти завели два дела по факту пожаров в исторических домах
- РИА Новости
«Сгоревшие строения относились к комплексу жилых домов Мухиных, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятников градостроительства и архитектуры», — заявили в ведомстве.
Правоохранительные органы также начали проверку трёх эпизодов о горевших в Новой Ладоге исторических домах.
Ранее сообщалось, что в Тверской области завели уголовное дело по факту уничтожения образца жилой постройки середины XVIII — первой половины XIX века.
В 2018 году «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе завели уголовное дело по факту нарушения законодательства в сфере охраны культурного наследия.