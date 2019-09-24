В Ленобласти завели два дела по факту пожаров в исторических домах

Полиция Волховского района Ленинградской области возбудила два уголовных дела по факту пожаров в исторических домах Новой Ладоги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Сгоревшие строения относились к комплексу жилых домов Мухиных, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятников градостроительства и архитектуры», — заявили в ведомстве.

Правоохранительные органы также начали проверку трёх эпизодов о горевших в Новой Ладоге исторических домах.

Ранее сообщалось, что в Тверской области завели уголовное дело по факту уничтожения образца жилой постройки середины XVIII — первой половины XIX века.

В 2018 году «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе завели уголовное дело по факту нарушения законодательства в сфере охраны культурного наследия.