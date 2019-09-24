В Гидрометцентре Татарстана назвали причину выпадения снега

В Гидрометцентре Татарстана объяснили причину выпадения снега в республике 23 сентября.

По данным ведомства, причиной холодов и выпадения снега в Татарстане стало расположение республики в тыловой части циклона.

Как сообщают синоптики, 24—25 сентября в Татарстане возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, утром и ночью не исключено образование гололедицы.

Температура ночью составит от -2 до +3 °С, днём она не поднимется выше +8 °С.

В выходные дни Татарстан окажется под влиянием антициклона, осадки маловероятны, температура останется низкой.

23 сентября вечером во многих районах Татарстана выпал первый снег.

Ранее Inkazan.ru со ссылкой на республиканское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал о возможном усилении ветра до 27 м/с в Татарстане.