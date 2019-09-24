Эксперт прокомментировал разработку в России определения личности абонента по лицу и голосу

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщение о том, что в России разрабатывают систему удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, которая, как предполагается, значительно облегчит процесс регистрации в сети.

«Прогресс не остановить. Постоянно внедряются новые разработки, что в интернете, что в сотовой связи, и идёт такая вот технологическая гонка, кто больше удобств предоставит», — заявил он.

По его словам, всё идёт к тому, чтобы в систему биометрической идентификации пользователя внедрять максимальное число приложений.

Как отметил Власов, вопросами защиты в настоящее время озабочены во всём мире, особенно когда речь идёт о новых технологиях.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил разработку в России определения личности абонента по лицу и голосу.