Эксперт прокомментировал разработку в России определения личности абонента по лицу и голосу
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«Прогресс не остановить. Постоянно внедряются новые разработки, что в интернете, что в сотовой связи, и идёт такая вот технологическая гонка, кто больше удобств предоставит», — заявил он.
По его словам, всё идёт к тому, чтобы в систему биометрической идентификации пользователя внедрять максимальное число приложений.
Как отметил Власов, вопросами защиты в настоящее время озабочены во всём мире, особенно когда речь идёт о новых технологиях.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил разработку в России определения личности абонента по лицу и голосу.