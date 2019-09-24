В Москве завершили реставрацию здания посольства Чили

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В столице завершили реставрацию двухэтажного здания посольства Чили, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве завершили реставрацию здания посольства Чили
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Особняку вернули облик начала ХХ века. В частности, воссоздан лепной декор на фасадах, приведены в порядок кровля и ограда.

Здание расположено в Денежном переулке. Оно построено в 1910—1912 годах по проекту архитектора Адольфа Зелигсона. Дом считается одним из ярких образцов стиля модерн.

«До реставрации здание имело серо-голубой оттенок. Сейчас особняку вернули его исторический цвет — жёлтый. Теперь здание выглядит так, как и задумал архитектор Адольф Зелигсон», — цитирует главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.

Посольство Чили находится в этом особняке с 1960-х годов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрировали более 1,3 тыс. памятников архитектуры за последние восемь лет.

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