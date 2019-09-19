В Севастополе продлили особый противопожарный режим

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В Севастополе приняли решение продлить особый противопожарный режим.
В Севастополе продлили особый противопожарный режим
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Как заявил и. о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин, в лесах установлен самый высокий, пятый класс пожарной опасности.

«С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, поддержания необходимых противопожарных мер предлагаю с 20 сентября 2019 года на тех же территориях ввести в действие особый противопожарный режим сроком на 21 календарный день», — сказал он.

Режим действует с 30 апреля. В течение пожароопасного периода произошло шесть лесных пожаров и более 100 пожаров на открытых территориях.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на четверг, 19 сентября.

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