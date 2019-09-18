Первый московский экологический фестиваль пройдёт 21 сентября
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Его организует Всероссийское общество охраны природы при поддержке Департамента природопользования Москвы, Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии России.
В рамках фестиваля волонтёры и водолазы очистят берега и дно Москвы-реки от мусора.
Также запланированы мастер-классы, программа для детей, выступления известных артистов.
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