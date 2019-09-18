Первый московский экологический фестиваль пройдёт 21 сентября

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Первый московский экологический фестиваль состоится 21 сентября в парке Горького, сообщает НСН.
Первый московский экологический фестиваль пройдёт 21 сентября
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Его организует Всероссийское общество охраны природы при поддержке Департамента природопользования Москвы, Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии России.

В рамках фестиваля волонтёры и водолазы очистят берега и дно Москвы-реки от мусора.

Также запланированы мастер-классы, программа для детей, выступления известных артистов.

Ранее Ранее «ПолитЭксперт» сообщал об экологическом марафоне «От Онеги до Ладоги».

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