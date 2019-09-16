В Москве 15 сентября стало самым холодным днём месяца

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Воскресенье, 15 сентября, стало самым холодным днём месяца в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».
В Москве 15 сентября стало самым холодным днём месяца
  • РИА Новости

«Среднесуточная температура воздуха 15 сентября была ниже многолетних значений на 1,3 °C. Максимальная температура в городе составила +12,6 °C», — отмечается в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН дал рекомендации россиянам в связи с ожидающейся резкой переменой погоды.

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