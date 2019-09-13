Фестиваль культур народов России открывается в Крыму

Первый открытый фестиваль культур народов России «Мосты народов — мосты России» открывается в Крыму. Его участниками стали десять коллективов из десяти регионов, в том числе из Башкирии, Бурятии, Дагестана, Коми, Якутии и Северной Осетии.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Те мосты, которые начали строиться между прибывшими делегациями разных республик — самые устойчивые и самые важные. Именно они позволяют развиваться нашей великой и многонациональной державе», — заявил один из организаторов, президент благотворительного фонда содействия развитию Крыма «Перспектива» Сергей Шавлак.

Для мероприятий первого дня фестиваля выбран посёлок Николаевка. 14 сентября запланирована программа в Алуште. Там состоится торжественное награждение ансамблей и гала-концерт.

Ранее телеканал «360» сообщал о фестивале «Цвет лета» в Московской области.