Фестиваль культур народов России открывается в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Те мосты, которые начали строиться между прибывшими делегациями разных республик — самые устойчивые и самые важные. Именно они позволяют развиваться нашей великой и многонациональной державе», — заявил один из организаторов, президент благотворительного фонда содействия развитию Крыма «Перспектива» Сергей Шавлак.
Для мероприятий первого дня фестиваля выбран посёлок Николаевка. 14 сентября запланирована программа в Алуште. Там состоится торжественное награждение ансамблей и гала-концерт.
Ранее телеканал «360» сообщал о фестивале «Цвет лета» в Московской области.