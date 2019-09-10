Спасатели призвали не купаться в Чёрном и Азовском морях во время шторма

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Спасатели призвали воздержаться от купания в Чёрном и Азовском морях во время шторма, сообщает «Крыминформ».
Спасатели призвали не купаться в Чёрном и Азовском морях во время шторма
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«В течение суток 10 и 11 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20—25 м/с. В акватории Чёрного и Азовского морей бушуют шторма силой от 3 до 6 баллов», — заявили в ГУ МЧС России по региону.

Сотрудники отрядов «Крым-Спас» и Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические мероприятия, посвящённые правилам безопасности на водных объектах и запрету купания в непогоду.

Ранее сообщалось, что в Крыму объявили штормовое предупреждение до 12 сентября.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе.

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