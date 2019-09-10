Путин наградил Куклачёва орденом Почёта

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении представителей разных профессиональных сфер государственными наградами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, дрессировщик и основатель Театра кошек Юрий Куклачёв награждён орденом Почёта за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.