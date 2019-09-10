Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
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- РИА Новости
В частности, дрессировщик и основатель Театра кошек Юрий Куклачёв награждён орденом Почёта за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.