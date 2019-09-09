Петербургский театр «Рок-опера» приедет на гастроли в Москву в конце сентября

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Петербургский театр «Рок-опера» в честь своего 30-летнего юбилея приедет на гастроли в Москву, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
Петербургский театр «Рок-опера» приедет на гастроли в Москву в конце сентября
  • © Петербургский театр «Рок-опера»

С 28 по 30 сентября можно будет увидеть спектакль «Иисус Христос — суперзвезда».

«В Москву мы везём технически усовершенствованную и обновлённую версию рок-оперы», — заявили продюсеры столичных показов Ксения Тимашкова и Ольга Шпакович.

Со своей стороны, солист театра Ярослав Баярунас напомнил, что в этом году спектаклю исполняется 30 лет.

«Это ошеломительно, что спустя столько лет он не теряет своей актуальности», — сказал он.

Ранее НСН сообщала о фестивале «Театральный марш» в Москве.

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