Актёр Ричард Грант рассказал о впечатлениях от работы над «Звёздными войнами»

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Актёр Ричард Грант в беседе с «Известиями» рассказал о впечатлениях от работы над «Звёздными войнами», где он сыграл одного из главных злодеев, генерала Первого ордена.
Актёр Ричард Грант рассказал о впечатлениях от работы над «Звёздными войнами»
  • © AUG/face to face
  • globallookpress.com

Как утверждает артист, самым сильным впечатлением для него стала фотосессия у американского фотографа Энни Лейбовиц.

«Говорят, если актёра фотографирует Энни — значит карьера идёт вверх, как ракета. Мне 62 года. Самое время», — сказал он.

Кроме того, Грант поделился воспоминаниями от съёмок у Андрея Кончаловского в ленте «Щелкунчик и Крысиный король» (2010).

«У него очень профессиональная команда. Да и фильм, по-моему, получился прекрасный. Не знаю, чем уж он не понравился американским критикам», — заявил он.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

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