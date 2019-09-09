Актёр Ричард Грант рассказал о впечатлениях от работы над «Звёздными войнами»
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Как утверждает артист, самым сильным впечатлением для него стала фотосессия у американского фотографа Энни Лейбовиц.
«Говорят, если актёра фотографирует Энни — значит карьера идёт вверх, как ракета. Мне 62 года. Самое время», — сказал он.
Кроме того, Грант поделился воспоминаниями от съёмок у Андрея Кончаловского в ленте «Щелкунчик и Крысиный король» (2010).
«У него очень профессиональная команда. Да и фильм, по-моему, получился прекрасный. Не знаю, чем уж он не понравился американским критикам», — заявил он.
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