Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в ЯНАО

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает kp.ru.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в ЯНАО
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

По прогнозу регионального гидрометцентра, 10 сентября ожидается небольшой, местами умеренный дождь, ночью по крайнему югу — без осадков.

Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, 5—10 м/с. В Приуральском, Шурышкарском, Тазовском районах и по северу Надымского возможны порывы до 15—20 м/с.

В ночное время ожидаются заморозки до -3 ˚С.

Также стало известно, что в Башкирии прогнозируют облачную погоду. Об этом информирует Mkset.ru со ссылкой на региональное МЧС. По прогнозу, возможен туман видимостью 500 метров и менее.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали июльскую погоду в центральной части России в сентябре.

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