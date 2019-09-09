Эксперт прокомментировал лидерство фильма «Оно-2» в российском прокате
- © Warner Bros. Pictures / YouTube
«Сейчас до «Вия» ничего особенного в кинотеатрах не идёт, поэтому «Оно-2» на волне успеха первой картины вполне предсказуемо возглавил прокат, несмотря на крайне негативные рецензии», — сказал он.
По его словам, в США лента не получила той кассы, на которую рассчитывали продюсеры.
Ранее режиссёр Николай Лебедев в беседе с Inforeactor прокомментировал лидерство своей ленты «Легенда №17» в списке самых популярных российских фильмов XXI века.