Эксперт прокомментировал лидерство фильма «Оно-2» в российском прокате

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал лидерство американского хоррора «Оно-2» в российском прокате.

«Сейчас до «Вия» ничего особенного в кинотеатрах не идёт, поэтому «Оно-2» на волне успеха первой картины вполне предсказуемо возглавил прокат, несмотря на крайне негативные рецензии», — сказал он.

По его словам, в США лента не получила той кассы, на которую рассчитывали продюсеры.

Ранее режиссёр Николай Лебедев в беседе с Inforeactor прокомментировал лидерство своей ленты «Легенда №17» в списке самых популярных российских фильмов XXI века.