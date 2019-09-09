Число посетителей парка «Зарядье» достигло 23 млн

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Количество посетителей парка «Зарядье» достигло 23 млн за два года, сообщает сайт «Москва 24».
Число посетителей парка «Зарядье» достигло 23 млн
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Парк расположен на месте снесённой гостиницы «Россия». Он был открыт в рамках празднования 870-летнего юбилея столицы 9 сентября 2017 года.

На территории находятся парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», выставочный зал, ледяная пещера, концертный зал, медиацентр, подземный археологический музей, амфитеатр.

В марте 2019 года «Зарядье» было удостоено спецприза жюри международного конкурса недвижимости и инновационных проектов MIPIM Awards 2019 в номинации «Лучший проект восстановления городской среды», передаёт портал мэра и правительства.

В июне НСН сообщала, что парк принял более 19 млн посетителей с момента открытия в сентябре 2017 года.

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