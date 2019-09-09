Число посетителей парка «Зарядье» достигло 23 млн

Количество посетителей парка «Зарядье» достигло 23 млн за два года, сообщает сайт «Москва 24».

Парк расположен на месте снесённой гостиницы «Россия». Он был открыт в рамках празднования 870-летнего юбилея столицы 9 сентября 2017 года.

На территории находятся парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», выставочный зал, ледяная пещера, концертный зал, медиацентр, подземный археологический музей, амфитеатр.

В марте 2019 года «Зарядье» было удостоено спецприза жюри международного конкурса недвижимости и инновационных проектов MIPIM Awards 2019 в номинации «Лучший проект восстановления городской среды», передаёт портал мэра и правительства.

В июне НСН сообщала, что парк принял более 19 млн посетителей с момента открытия в сентябре 2017 года.