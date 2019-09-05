Ярмольник рассказал о работе с Тодоровским

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Актёр и продюсер Леонид Ярмольник в беседе с kp.ru рассказал о работе с режиссёром Валерием Тодоровским.
Ярмольник рассказал о работе с Тодоровским
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В нашей совместной 20-летней биографии есть фильмы, которые я продюсировал и в которых я не играл. Но «Одесса» — это давнишняя затея, и мы с самого начала знали, что там будет для меня роль», — заявил он.

По словам Ярмольника, это не тот случай, что он специально «затеял картину, чтобы Тодоровский её снял».

В «Одессе» артист играет персонажа старше себя.

«В роли Григория Иосифовича я вообще обхожусь без грима. Только правильная стрижка — помню, у папы такая была. Ну и чуть седины мне добавили. Больше ничего. А дальше — это состояние и ощущение тех забот, которые взвалил на себя этот человек», — сообщил Ярмольник.

Ранее Тодоровский рассказал о фильме «Одесса».

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