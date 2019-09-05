Валерий Тодоровский рассказал о своём новом фильме «Гипноз»

Режиссёр Валерий Тодоровский в беседе с kp.ru рассказал о своём новом фильме «Гипноз».

«Он снят, но ещё не смонтирован. Это психологический триллер», — заявил он.

По его словам, главные роли сыграли 15-летний Сергей Гиро и Максим Суханов.

Как отметил Тодоровский, это «безумное стечение обстоятельств», когда он смог сделать сразу два фильма — «Гипноз» и «Одессу».

Ранее режиссёр сообщил, что «Одесса» посвящена отношениям, ломающимся связям, а также тому, что в какой-то момент под воздействием внешних или других обстоятельств люди перестают бояться и начинают позволять себе чувствовать, быть собой.

Также режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.