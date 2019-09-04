Изабель Юппер рассказала о спектакле, который представит в России

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Французская актриса Изабель Юппер в беседе с «Известиями» рассказала о спектакле «Любовник», который представит в Москве и Санкт-Петербурге.
Изабель Юппер рассказала о спектакле, который представит в России
  • РИА Новости

«Я люблю тексты Маргерит Дюрас. Она по-настоящему серьёзный писатель. В её произведениях уделено особое внимание отношениям между людьми», — заявила она.

По словам актрисы, ей нравится, что в «Любовнике» Дюрас ставит в центр повествования не только историю мужчины и совсем юной женщины, но и подробно разбирает проблемы главной героини с матерью, вопросы взросления.

Как отметила Юппер, это очень трогательное и печальное произведение, и она рада представить «Любовника» российским зрителям.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что спектакль будет идти на французском языке с русскими субтитрами.

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