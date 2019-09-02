В Тверской области завели дело по факту уничтожения объекта культурного наследия
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- РИА Новости
Исчезновение исторического здания обнаружила Осташковская межрайонная прокуратура.
Как оказалось, строение, включённое в единый государственный реестр объектов культурного наследия, фактически отсутствует.
Расследование находится на контроле прокуратуры.
В 2018 году «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе завели уголовное дело по факту нарушения законодательства в сфере охраны культурного наследия.