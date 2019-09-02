В Тверской области завели дело по факту уничтожения объекта культурного наследия

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В Тверской области завели уголовное дело по факту уничтожения образца жилой постройки середины XVIII — первой половины XIX века, сообщает kp.ru.
В Тверской области завели дело по факту уничтожения объекта культурного наследия
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Исчезновение исторического здания обнаружила Осташковская межрайонная прокуратура.

Как оказалось, строение, включённое в единый государственный реестр объектов культурного наследия, фактически отсутствует.

Расследование находится на контроле прокуратуры.

В 2018 году «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе завели уголовное дело по факту нарушения законодательства в сфере охраны культурного наследия.

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