В Тверской области завели дело по факту уничтожения объекта культурного наследия

В Тверской области завели уголовное дело по факту уничтожения образца жилой постройки середины XVIII — первой половины XIX века, сообщает kp.ru.

Исчезновение исторического здания обнаружила Осташковская межрайонная прокуратура.

Как оказалось, строение, включённое в единый государственный реестр объектов культурного наследия, фактически отсутствует.

Расследование находится на контроле прокуратуры.

В 2018 году «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе завели уголовное дело по факту нарушения законодательства в сфере охраны культурного наследия.