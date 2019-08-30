Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Новосибирской области

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Новосибирской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Новосибирской области
  • РИА Новости

По прогнозу, с 31 августа по 2 сентября в Убинском районе сохранится, а в Баганском, Карасукском, Краснозёрском, Купинском, Татарском и Чистоозёрном районах ожидается пожароопасность четвёртого класса.

В Барабинском, Ордынском и Здвинском районах сохранится пожароопасность пятого класса.

Также стало известно, что в Оренбургской области с 31 августа по 3 сентября сохранится пятый класс пожарной опасности. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.

По-прежнему есть вероятность возникновения очагов природных пожаров, загорания мусора, сухой травы, распространения огня на населённые пункты, жилые дома, линии электропередачи и связи, объекты экономики.

Ранее в Севастополе продлили особый противопожарный режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить