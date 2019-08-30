Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Новосибирской области

Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Новосибирской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, с 31 августа по 2 сентября в Убинском районе сохранится, а в Баганском, Карасукском, Краснозёрском, Купинском, Татарском и Чистоозёрном районах ожидается пожароопасность четвёртого класса.

В Барабинском, Ордынском и Здвинском районах сохранится пожароопасность пятого класса.

Также стало известно, что в Оренбургской области с 31 августа по 3 сентября сохранится пятый класс пожарной опасности. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.

По-прежнему есть вероятность возникновения очагов природных пожаров, загорания мусора, сухой травы, распространения огня на населённые пункты, жилые дома, линии электропередачи и связи, объекты экономики.

Ранее в Севастополе продлили особый противопожарный режим.