Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Новосибирской области
- РИА Новости
По прогнозу, с 31 августа по 2 сентября в Убинском районе сохранится, а в Баганском, Карасукском, Краснозёрском, Купинском, Татарском и Чистоозёрном районах ожидается пожароопасность четвёртого класса.
В Барабинском, Ордынском и Здвинском районах сохранится пожароопасность пятого класса.
Также стало известно, что в Оренбургской области с 31 августа по 3 сентября сохранится пятый класс пожарной опасности. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.
По-прежнему есть вероятность возникновения очагов природных пожаров, загорания мусора, сухой травы, распространения огня на населённые пункты, жилые дома, линии электропередачи и связи, объекты экономики.
Ранее в Севастополе продлили особый противопожарный режим.