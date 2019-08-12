В московском метро запустят поезд в честь выставки «Щукин. Биография коллекции»

В Московском метрополитене запустят поезд в честь выставки «Щукин. Биография коллекции», которая проходит в Государственном музее изобразительных искусств. Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Состав начнёт курсировать с 14 августа по Кольцевой линии.

Как рассказали в пресс-службе музея, в дизайне вагонов использованы изображения работ из собрания Сергея Щукина, а также рисунков тканей, производившихся на фабрике, которой владел коллекционер.

Цель проекта — поддержать идею выставки и рассказать широкой аудитории об одном из главных мировых собраний искусства европейского модернизма.

1 августа НСН сообщала, что на БКЛ проложено более 60% тоннелей. Как отмечал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, работы по проектированию и строительству активно идут на всех участках линии. Ожидается, что прокладка тоннелей закончится в 2021 году.