В Москве 11 августа ожидается до +21 °С
В Москве в воскресенье, 11 августа, ожидается до +21 °C. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит +19...+21 °С.
Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северной четверти, 5—10 м/с.
Ранее сообщалось, что низкое атмосферное давление 9 августа в Москве побило рекорд 1941 года.
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