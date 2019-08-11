На территории России за сутки ликвидировано 49 лесных пожаров
Об этом сообщает РИА Новости.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 августа в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 263 гектара», — говорится в сообщении.
На данный момент в России зафиксировано 208 лесных пожаров площадью возгорания 256 660 га.
Наибольшая площадь лесных пожаров отмечается в Иркутской области (139 742 га) и в Красноярском крае (108 335 га).
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.