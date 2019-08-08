На портале Москвы появился раздел о столичных музеях

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На портале мэра и правительства Москвы появился раздел о столичных музеях, галереях и усадьбах. Он содержит информацию о культурных мероприятиях, проектах и акциях.
На портале Москвы появился раздел о столичных музеях
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В разделе будут публиковать истории об уникальных музейных экспонатах, интервью с художниками, фотографами и сотрудниками учреждений культуры.

«В Москве работает 90 городских культурных площадок. Среди них есть популярные музеи, без которых невозможно представить столицу: Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник «Царицыно» и другие», — напомнила исполняющая обязанности генерального директора агентства «Мосгортур» Инна Голубева.

По её словам, в список входят и так называемые малые музеи, которые хранят уникальные экспонаты, но не очень известны широкой публике.

В разделе также можно записаться на обучение музейному волонтёрству, найти маршруты для пеших прогулок, узнать о бесплатных посещениях музеев, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых, входящую в ансамбль музея-усадьбы «Кусково».

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