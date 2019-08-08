В Московском зоопарке рассказали о появлении на свет двух птенцов чёрного аиста

В Московском зоопарке рассказали о появлении на свет двух птенцов краснокнижного чёрного аиста. Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Гендиректор зоосада Светлана Акулова назвала произошедшее радостным и важным событием. По её словам, чёрные аисты, в отличие от белых, известны своей скрытностью.

«Птенцы пока что покрыты пухом, а их вес составляет не более полутора килограммов. В экспозиции рядом с Домом птиц на старой территории зоопарка малыши появятся в конце лета. Сейчас им нужно немного подрасти и окрепнуть», — цитирует Акулову портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала о бесплатных экскурсиях в Московском зоопарке.