В Московском зоопарке рассказали о появлении на свет двух птенцов чёрного аиста

Короткая ссылка
В Московском зоопарке рассказали о появлении на свет двух птенцов краснокнижного чёрного аиста. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
В Московском зоопарке рассказали о появлении на свет двух птенцов чёрного аиста
  • © mos.ru

Гендиректор зоосада Светлана Акулова назвала произошедшее радостным и важным событием. По её словам, чёрные аисты, в отличие от белых, известны своей скрытностью.

«Птенцы пока что покрыты пухом, а их вес составляет не более полутора килограммов. В экспозиции рядом с Домом птиц на старой территории зоопарка малыши появятся в конце лета. Сейчас им нужно немного подрасти и окрепнуть», — цитирует Акулову портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала о бесплатных экскурсиях в Московском зоопарке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить