Писатель Роман Сенчин оценил шорт-лист «Большой книги»

Писатель Роман Сенчин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил шорт-лист премии «Большая книга».

«В шорт-лист «Большой книги» в этом году вошли вещи разные. Прогнозов делать не берусь. Во-первых, ещё не всё прочитал, во-вторых, я, как правило, нередко ошибаюсь», — заявил он.

Как напомнил Сенчин, сам он стал лауреатом этой премии четыре года назад, поэтому в настоящее время ему рассчитывать «особо не на что».

Писатель пояснил, что одним и тем же авторам редко дают повторные премии.

Ранее председатель Союза писателей России Николай Иванов в беседе с ФАН оценил московский книжный фестиваль «Красная площадь».