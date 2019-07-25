Фестиваль «Бургерфест» пройдёт 27 июля в парке Горького
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Он посвящён Международному дню гамбургера.
На территории будет работать 30 ресторанных шале и десять фуд-траков. Меню включает бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, с экзотическими восточными начинками.
Также предусмотрена развлекательная программа, передаёт портал мэра и правительства.
Вход свободный.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на летних фестивалях в Московской области побывали 40 тыс. человек.