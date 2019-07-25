Фестиваль «Бургерфест» пройдёт 27 июля в парке Горького

Фестиваль «Бургерфест» пройдёт в субботу, 27 июля, на Пушкинской набережной парка Горького, сообщает сайт «Москва 24».

Он посвящён Международному дню гамбургера.

На территории будет работать 30 ресторанных шале и десять фуд-траков. Меню включает бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, с экзотическими восточными начинками.

Также предусмотрена развлекательная программа, передаёт портал мэра и правительства.

Вход свободный.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на летних фестивалях в Московской области побывали 40 тыс. человек.