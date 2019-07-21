Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил артистку театра и кино Нину Дробышеву с 80-летием.
Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
  • РИА Новости

Текст поздравительной телеграммы был опубликован на сайте кабмина.

«На сцене и на экране вы создаёте притягательные, сильные образы, всегда точно воплощаете режиссёрский замысел, умеете наполнить любую роль глубоким содержанием», — говорится в сообщении.

По мнению Медведева, игру Дробышевой отличает сочетание искренности и безупречного актёрского мастерства, и по этой причине кинокартины и спектакли, в которых она принимает участие, люди запоминают надолго.

В апреле сайт «Москва 24» сообщал, что столичные власти поздравили народную артистку России Ольгу Волкову с юбилеем.

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