Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
- РИА Новости
Текст поздравительной телеграммы был опубликован на сайте кабмина.
«На сцене и на экране вы создаёте притягательные, сильные образы, всегда точно воплощаете режиссёрский замысел, умеете наполнить любую роль глубоким содержанием», — говорится в сообщении.
По мнению Медведева, игру Дробышевой отличает сочетание искренности и безупречного актёрского мастерства, и по этой причине кинокартины и спектакли, в которых она принимает участие, люди запоминают надолго.
В апреле сайт «Москва 24» сообщал, что столичные власти поздравили народную артистку России Ольгу Волкову с юбилеем.