Исследование выявило влияние давления на риск инфарктов и инсультов

Исследование, проведённое центром Kaiser Permanente, выявило, что и верхнее (систолическое), и нижнее (диастолическое) артериальное давление являются индикаторами риска инфарктов и инсультов.

Об этом сообщает портал EurekAlert! со ссылкой на The New England Journal of Medicine.

Отмечается, что в ходе исследования были проанализированы 36 млн показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 год.

Ранее считалось, что верхнее (систолическое) артериальное давление с большей вероятностью, чем нижнее (диастолическое), приводит к неблагоприятным результатам.

