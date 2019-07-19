Исследование выявило влияние давления на риск инфарктов и инсультов
Об этом сообщает портал EurekAlert! со ссылкой на The New England Journal of Medicine.
Отмечается, что в ходе исследования были проанализированы 36 млн показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 год.
Ранее считалось, что верхнее (систолическое) артериальное давление с большей вероятностью, чем нижнее (диастолическое), приводит к неблагоприятным результатам.
Ранее учёные из Великобритании и США выяснили, что употребление черники может снизить риск обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета у людей, страдающих метаболическим синдромом.