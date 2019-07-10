Самую большую фигуру велосипеда создадут на велофестивале в Москве

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На ночном велофестивале в Москве 13 июля создадут самую большую в мире фигуру велосипеда.
Самую большую фигуру велосипеда создадут на велофестивале в Москве
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Об этом информирует сайт «Москва 24», ссылаясь на пресс-службу столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Фестиваль начнётся с установки мирового рекорда. Около 3,5 тыс. участников встанут рядом друг с другом, образуя самую большую в мире фигуру велосипеда из людей», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что колонна велосипедистов стартует от Кремлёвской набережной 13 июля в 22:00, а финиширует на Суворовской площади.

Принять участие могут все желающие старше 18 лет.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Коломне 20 июля пройдёт велофестиваль, в рамках которого состоится праздничный концерт.

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