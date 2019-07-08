Фестиваль Alfa Future People пройдёт в Нижегородской области в августе
- © Евгения Новоженина
- РИА Новости
К уже анонсированным музыкантам добавились артисты, выступающие в направлении техно.
Среди участников — дуэт из Барселоны Audiofly, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, российский дуэт SCSI-9, а также российский диджей Mujuce.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что итальянское трио Il Volo выступит в Санкт-Петербурге и Москве 11 и 12 сентября соответственно.