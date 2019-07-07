Познер покидает жюри премии ТЭФИ

Журналист Владимир Познер покидает состав жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который определяет лауреатов ТЭФИ.

Как считает журналист, ТЭФИ «потерял своё общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других».

«Я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», — говорится в сообщении Познера на его сайте.

Кроме того, он призвал прекратить вручать традиционный приз ТЭФИ — статуэтку, автором которой был Эрнст Неизвестный, напомнив руководству Академии российского телевидения о данном скульптору обещании, что статуэтка будет вручаться при сохранении прозрачности определения победителей.