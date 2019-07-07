Познер покидает жюри премии ТЭФИ
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- РИА Новости
Как считает журналист, ТЭФИ «потерял своё общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других».
«Я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», — говорится в сообщении Познера на его сайте.
Кроме того, он призвал прекратить вручать традиционный приз ТЭФИ — статуэтку, автором которой был Эрнст Неизвестный, напомнив руководству Академии российского телевидения о данном скульптору обещании, что статуэтка будет вручаться при сохранении прозрачности определения победителей.