Познер покидает жюри премии ТЭФИ

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Журналист Владимир Познер покидает состав жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который определяет лауреатов ТЭФИ.
Познер покидает жюри премии ТЭФИ
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как считает журналист, ТЭФИ «потерял своё общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других».

«Я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», — говорится в сообщении Познера на его сайте.

Кроме того, он призвал прекратить вручать традиционный приз ТЭФИ — статуэтку, автором которой был Эрнст Неизвестный, напомнив руководству Академии российского телевидения о данном скульптору обещании, что статуэтка будет вручаться при сохранении прозрачности определения победителей.

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