В ветеринарных клиниках Москвы стартовала акция по проверке здоровья животных

В 22 государственных ветеринарных клиниках Москвы стартовала акция по комплексному ультразвуковому исследованию внутренних органов животных по единой цене. Она продлится по 31 августа.

Об этом сообщает сайт «Москва 24». Услуга включает диагностику органов пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной и половой систем.

Чаще всего такое УЗИ делают кошкам и собакам любых пород, а также другим питомцам, в том числе хорькам и енотам.

Ежегодно в государственных ветклиниках столицы делают более 12 тыс. УЗИ. С начала 2019 года проведено свыше 6,7 тыс. исследований, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее были названы самые распространённые заболевания домашних животных в Москве.