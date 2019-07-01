В ветеринарных клиниках Москвы стартовала акция по проверке здоровья животных
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Об этом сообщает сайт «Москва 24». Услуга включает диагностику органов пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной и половой систем.
Чаще всего такое УЗИ делают кошкам и собакам любых пород, а также другим питомцам, в том числе хорькам и енотам.
Ежегодно в государственных ветклиниках столицы делают более 12 тыс. УЗИ. С начала 2019 года проведено свыше 6,7 тыс. исследований, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее были названы самые распространённые заболевания домашних животных в Москве.