В библиотеках Москвы появилось более 23 тысяч книг современных авторов

В Москве в библиотеках появилось более 23 тысяч книг современных авторов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Читатели смогут познакомиться с новинками современной литературы, среди которых романы Ларисы Романовской, Аси Кравченко, Сары Пеннипакер, Романа Беляева, Бонни Беккер, сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Большая их часть — произведения художественной литературы. Кроме того, там можно найти и научно-познавательные книги, а также комиксы для подростков и книги-картинки для дошкольного и младшего школьного возраста», — рассказали в департаменте культуры.

Nation News ранее сообщало, что с 18 июня в Петербурге запустят проект «Летние чтения».





