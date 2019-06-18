В библиотеках Москвы появилось более 23 тысяч книг современных авторов

Короткая ссылка
В Москве в библиотеках появилось более 23 тысяч книг современных авторов.
В библиотеках Москвы появилось более 23 тысяч книг современных авторов
  • © РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Читатели смогут познакомиться с новинками современной литературы, среди которых романы Ларисы Романовской, Аси Кравченко, Сары Пеннипакер, Романа Беляева, Бонни Беккер, сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Большая их часть — произведения художественной литературы. Кроме того, там можно найти и научно-познавательные книги, а также комиксы для подростков и книги-картинки для дошкольного и младшего школьного возраста», — рассказали в  департаменте культуры.

Nation News ранее сообщало, что с 18 июня в Петербурге запустят проект «Летние чтения».



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить