В Москве начали монтировать летние сады по проектам финалистов конкурса «Цветочный джем»

В столице начали монтировать пять летних садов по проектам финалистов международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», сообщает «Вечерняя Москва».

Работы проходят с 17 по 19 июня.

Авторы проектов прибудут в Москву. Это дизайнеры из Италии, КНР, Уругвая и Финляндии.

Например, 18 июня можно понаблюдать за монтажом сада «Круг» на Красной Пресне, а в парке искусств «Музеон» 17 и 18 июня создают «Удивительный сад».

Кроме того, 19 и 20 июня на ВДНХ смонтируют сад «Удивительный ритм», передаёт портал мэра и правительства.

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