В Москве начали монтировать летние сады по проектам финалистов конкурса «Цветочный джем»
- ©mos.ru / Проект «Круг»
Работы проходят с 17 по 19 июня.
Авторы проектов прибудут в Москву. Это дизайнеры из Италии, КНР, Уругвая и Финляндии.
Например, 18 июня можно понаблюдать за монтажом сада «Круг» на Красной Пресне, а в парке искусств «Музеон» 17 и 18 июня создают «Удивительный сад».
Кроме того, 19 и 20 июня на ВДНХ смонтируют сад «Удивительный ритм», передаёт портал мэра и правительства.
Ранее «Невские новости» сообщали о фестивале цветов в Санкт-Петербурге.